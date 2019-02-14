В рунете появилась онлайн-игра о мире слепоглухих

© Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» запустил социальный digital-проект, цель которого — дать возможность каждому понять мировосприятие людей с одновременным нарушением слуха и зрения.

Это первая образовательная онлайн-игра о жизни на ощупь, сообщает фонд «Со-единение». Над идеей и реализацией проекта работали агентство социально ориентированного маркетинга RedMe и агентство миллениальных коммуникаицй ROOM485 (входят в группу компаний RCG). В конце прошлого года фонд «Со-единение» запустил ролик, анонсирующий выход игры.

На сайте game.so-edinenie.org пользователю предлагается угадать предметы через фильтры, которые созданы на основе врачебного описания различных зрительных недугов и заболеваний, при этом «ощущать» их текстуру с помощью аудиоэффектов.

В игре пять уровней с возрастающей сложностью. Для перехода на следующий уровень необходимо ответить на вопрос «Что перед вами?», выбрав один из четырех вариантов. Чем быстрее будут угаданы предметы и меньше допущено ошибок, тем больше баллов можно набрать. В завершение пользователи смогут узнать, как бы они ощущали себя в мире слепоглухих, поделиться ссылкой на игру в социальных сетях, а также сделать пожертвование в фонд «Со-единение».

В России до 2014 года статистика по количеству слепоглухих людей не велась. С момента начала работы фонда «Со-единение» была запущена первая всероссийская перепись людей с одновременным нарушением слуха и зрения. В настоящее время по базе фонда таких людей в России более 4 000. При этом по существующей практике подсчета ВОЗ на 10 000 людей приходится один слепоглухой человек.





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