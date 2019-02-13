В ММДМ пройдет конкурс пианистов Владимира Крайнева© Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева
С 26 марта по 1 апреля в Московском международном доме музыки (ММДМ) состоятся полуфинал и финал III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева.
Заявки на участие в III Московском международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева подали 204 музыканта из 33 стран мира. Предварительные открытые прослушивания прошли в концертных залах и учебных заведениях от Лондона до Токио с 5 декабря 2018 года по 7 февраля 2019 года.
Международная отборочная комиссия во главе с артистическим директором конкурса, почетным академиком Болонской филармонической академии Александром Романовским (Швейцария) определила имена 24 участников, которые приедут в Москву для дальнейшего участия в конкурсе.
Полуфиналистами конкурса стали музыканты из России, Японии, Великобритании, Болгарии, Белоруссии, Китая, Словакии, Южной и Северной Кореи.
Полуфинал и финал конкурса будет судить жюри, в состав которого вошли известные исполнители, профессора ведущих европейских вузов, руководители крупнейших фестивалей из России, Великобритании, Швейцарии, Италии, Германии и Голландии.
Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоится в Светлановском зале ММДМ с участием Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова 1 апреля — в день рождения Владимира Крайнева.
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