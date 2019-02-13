Конкурс «Нано-опера» открыл четвертый сезон

До 1 апреля принимаются заявки от молодых оперных режиссеров на участие в четвертом конкурсе «Нано-опера», который пройдет в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» в мае 2019 года.

«Геликон-опера» и департамент культуры Москвы проводят конкурс для начинающих оперных режиссеров с 2013 года.

«За годы проведения "Нано-оперы" театр "Геликон" стал настоящей стартовой площадкой для наших молодых коллег: благодаря участию в конкурсе многие из них получили известность и активно занимаются режиссерской деятельностью», — говорит председатель жюри конкурса, художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

В этом году в жюри под его председательством вошли руководители театров из России, Испании, Германии, Эстонии, Швеции, Латвии, Чехии и Великобритании. Молодых режиссеров также будет оценивать медиажюри, состоящее из журналистов, музыкальных экспертов, представителей теле- и радиоканалов, которые выбирают своего победителя и присуждают собственные премии.

Конкурс начнется 20 мая — в этот день состоится жеребьевка участников. Первый тур «Нано-оперы» пройдет 21 мая, второй — 22 мая, финальные состязания — 23 мая в Белоколонном зале княгини Шаховской. Гала-концерт состоится 24 мая в зале «Стравинский».

Выступления участников будет транслировать телеканал «Россия–Культура».





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