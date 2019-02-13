В Третьяковку привезут «Заседание Государственного совета» Репина

Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. 1903 (фрагмент) © Государственный Русский музей

Сегодня, 11 февраля, картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» покинула свое место в постоянной экспозиции Государственного Русского музея (ГРМ). Она отправляется в Москву на выставку в Государственную Третьяковскую галерею (ГТГ).

Работа размером 4х8,8 м занимает в петербургском музее целый зал. «Мы не часто видим этот зал таким опустевшим, — цитирует ТАСС директора ГРМ Владимира Гусева. — В 1938 году картина поступила в Русский музей. С тех пор она только один раз — в 2002 году — отправлялась на выставку в большом Кремлевском дворце. Сейчас юбилей Репина, и мы делаем такой подарок Третьяковской галерее, ожидая ответного подарка к юбилейной выставке у нас».

«Заседание Государственного совета» было создано в 1901–1903 годах по правительственному заказу для Мариинского дворца, где проходили собрания Госсовета Российской империи. В работе над картиной Репину помогали ученики — Борис Кустодиев и Иван Куликов. Огромный коллективный портрет 81 государственного деятеля был представлнен публике 4 января 1904 года.

«Решение передать "Госсовет" в Третьяковскую галерею далось непросто, — прокомментировала заместитель директора ГРМ по научной работе Евгения Петрова. — Это одна из центральных работ Репина в экспозиции, она занимает целый зал, и для нас это означает на несколько месяцев эту работу изъять и чем-то заменить, чтобы это пространство нормально функционировало».

Выставка «Илья Репин» откроется в Новой Третьяковке 16 марта. Из Русского музея на нее привезут 78 работ Репина — 54 живописных и 24 графических. В ГРМ выставка Репина пройдет в октябре, к этому времени все экспонаты вернутся из Москвы.





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