В Музее Москвы обсудят «Постконструктивизм» Александры Селивановой

12 февраля в Музее Москвы состоится дискуссия к выходу книги историка архитектуры Александры Селивановой «Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

Что такое постконструктивизм и в чем его отличие от ар-деко, откуда он взялся и куда делся? Что происходило в советской архитектуре после печально известного конкурса на проект Дворца советов 1932 года? Когда на самом деле закончилась эпоха конструктивизма? И вообще, что это было — мода или метод проектирования?

Эти вопросы участники дискуссии — архитекторы, историки архитектуры и искусствоведы — обсудят с автором книги, старшим научным сотрудником Музея Москвы, руководителем Центра авангарда Александрой Селивановой.

Как отмечает сайт издательства «БуксМАрт», выпустившего книгу, в ней «показана трансформация советской архитектуры в 1930-е годы, в период перехода от концепций авангарда к новой стилистике и идеологии, сформулированной партийным руководством СССР».

«Советская архитектурная практика анализируется в контексте архитектуры ар-деко, популярной в странах Запада, и неотрывно от архитектурной теории этого периода, — говорится в издательской аннотации. — Особо рассматриваются творческие методы советских архитекторов — и развивавшихся в новых условиях, и, напротив, отвергавших аналитический инструментарий эпохи авангарда. Исследование основано на анализе теоретических текстов, материалов дискуссий, опубликованных в советской прессе, и многочисленных архивных материалов, ранее не публиковавшихся».





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ