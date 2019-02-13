Мастерская Брусникина преставит спектакль об Александре Галиче

12 февраля в библиотеке Союза театральных деятелей России состоится премьера реалити-драмы Мастерской Брусникина «Право на отдых» – музыкальный байопик Александра Галича.

Премьерные представления спектакля «Право на отдых» также пройдут 13 и 14 февраля и 12, 13 и 14 марта.

В основу пьесы, написанной драматургом Андреем Стадниковым, легла стенограмма заседания Союза писателей СССР об исключении Александра Галича из состава организации.

«Идет заседание Союза писателей СССР по вопросу творчества Александра Галича, в котором участвуют Валентин Катаев, Агния Барто, Алексей Арбузов и другие деятели литературы. Творчество и поворот "не туда" Галича подвергаются жесткой критике. Все, как известно, закончилось исключением Галича из Союза писателей, но зрители как участники заседания могут "исправить" историю и Галича не исключить...», — говорится в описании спектакля на сайте Мастерской Брусникина.

«Сделать спектакль-посвящение Александру Галичу было идеей Дмитрия Владимировича Брусникина, и работа началась еще вместе с ним, — рассказывает Марина Брусникина, художественный руководитель театра «Практика», куратор спектакля. — Он считал, что Мастерская не может пропустить такое событие, как столетие Галича. Я эту инициативу, конечно, поддержала. Важно, чтобы молодое поколение знало о таких знаковых для нашей страны фигурах, чтобы память не прерывалась. Для меня как художественного руководителя невероятно ценно, что у ребят хватает сил и энергии самостоятельно доводить начатые проекты до конца, и не отказываться от творческих идей».

Режиссеры спектакля — актеры Мастерской Брусникина Сергей Карабань и Игорь Титов. Роли исполняют Марина Васильева, Даниил Газизуллин, Сергей Карабань, Игорь Титов, Сергей Щедрин, Денис Ясик.

Проект осуществлен при поддержке Союза театральных деятелей РФ, Музея AZ, театра «Практика» и Бюро художественного проектирования





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