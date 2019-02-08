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Театр «Практика» открывает музыкальное направление

News_detailed_picture© Театр «Практика»

5 апреля в московском театре «Практика» пройдет вечер «21:00. Еще не поздно узнать о современной музыке», с которого начнется новый проект театра – музыкальное направление.

«Музыкальное направление — проект театра "Практика", призванный развивать и популяризировать актуальные форматы современной музыки на базе драматического театра, — говорится в манифесте музыкального направления. — Междисциплинарный характер проекта — способ расширения аудитории, заинтересованной в исследовании новых территорий искусства».

Куратор музыкального направления в театре «Практика» — Алексей Сюмак, музыкальный руководитель — Ольга Власова.

Проектами музыкального направления станут:

  • концерты новой академической музыки: новое поколение музыкантов исполняет сочинения современных композиторов.
  • лаборатория «Практика современного слушателя» - мастер-классы по сочинению и исполнению музыкальных и текстовых партитур. Занятия с композиторами, режиссерами, драматургами, современными исполнителями.
  • создание репертуарных камерных оперных спектаклей в театре «Практика».
  • создание ансамбля современной музыки «Практика» на базе театра, конкурс на участие в ансамбле проходит с 7 по 25 февраля.

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