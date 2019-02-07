Валерий Гергиев проведет в Мюнхене «Фестиваль Чайковского»

Филармония Гастайг © Gasteig München GmbH

С 8 по 11 февраля в Филармонии Гастайг в Мюнхене пройдет фестиваль Валерия Гергиева, посвященный Петру Ильичу Чайковскому. В афише фестиваля шесть симфоний и инструментальные концерты композитора.

Как сообщает сайт Мариинского театра, в фестивале примут участие Симфонический оркестр Мариинского театра, Мюнхенский филармонический оркестр, пианисты Денис Мацуев и Нобуюки Цудзи, скрипач Кристоф Барати и вилончелист Готье Капюсон.

8 февраля фестиваль откроют концерты Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра. В программе первого вечера Первая и Четвертая симфонии и Первый концерт для фортепиано с оркестром (солист — Нобуюки Цудзи), на следующий день прозвучат Третий концерт для фортепиано с оркестром (солист — Денис Мацуев), Шестая симфония и «Вариации на тему рококо» (солист — Готье Капюсон).

10 февраля Валерий Гергиев будет дирижировать Мюнхенским филармоническим оркестром и Симфоническим оркестром Мариинского театра. В исполнении мюнхенского оркестра прозвучат Вторая и Пятая симфонии и Второй концерт для фортепиано с оркестром (солист — Денис Мацуев), петербургский оркестр исполнит Третью симфонию и Концерт для скрипки с оркестром (солист — Кристоф Барати).

11 февраля фестиваль завершится выступлением Мюнхенского филармонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. В программе Вторая и Пятая симфонии и Второй фортепианный концерт (солист — Денис Мацуев).

После фестиваля Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр отправятся на гастроли в Париж, где 16 и 17 февраля дадут два концерта на сцене Парижской филармонии. Программы выступлений будут посвящены Густаву Малеру, в них примут участие певцы Жени Кюмайер, Клаудия Манке, Саймон О'Нил, Симона Шнайдер, Жаклин Вагнер, Регула Мюлеман, Катарина Магира, Михаэль Надь и Евгений Никитин, а также хор Мюнхенской филармонии, испанский хор Orfeón Donostiarra и хор мальчиков Augsburger Domsingknaben.

P.S. Сегодня, 7 февраля, на сайте MünchenMusik появилось сообщение, что на концерте 9 февраля вместо Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра выступит Вадим Холоденко.





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