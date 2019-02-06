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В Петербурге и Москве пройдут творческие вечера Севы Новгородцева

News_detailed_picture© Центральный дом художника

В конце февраля журналист и радиоведущий Сева Новгородцев встретится со слушателями в Петербурге и Москве.

Петербургская встреча пройдет 27 февраля в ДК имени И.И. Газа, московская — 28 февраля в Центральном доме художника.

Сева Новгородцев с 1977 по 2015 год работал на Русской службе BBC, автор музыкальной программы «Рок-посевы» и разговорных передач «Севаоборот» и «БибиСева».

«Каждую пятницу эти программы завороженно слушали миллионы меломанов всего Советского Союза. Передачи пользовались большим успехом и принесли автору известность в СССР. Сева самоотверженно раскрывал перед слушателями тайны создания знаменитых альбомов, истории групп – эти программы были одними из немногих источников о зарубежной музыке. Благодаря его эфирам в СССР стали популярны такие группы как Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin и многие другие», — отмечают организаторы встреч. — После сорока лет работы на "Би-би-си" у Севы Новгородцева накопилось немало интересных материалов: сотни интервью, сотни встреч со знаменитостями, тысячи статей».

«То, что выходило в эфир, можно сравнить с надводной частью Айсберга, большая часть которого всегда остается под водой. Теперь, по прошествии многих лет, можно "раскрыть карты", рассказать, как протекала жизнь по другую сторону микрофона», — говорит Сева Новгородцев.

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