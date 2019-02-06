Богомолов поставил в Театре на Таганке спектакль по «Теллурии» Сорокина

Богомолов поставил в Театре на Таганке спектакль по «Теллурии» СорокинаВладимир Сорокин, Ирина Апексимова, Константин Богомолов© Москвский театр на Таганке
Сегодня, 7 февраля, в Московском театре на Таганке состоится премьера спектакля «Теллурия» по роману Владимира Сорокина в постановке Константина Богомолова.
Второй премьерный показ назначен на 8 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, ранее предполагалось, что спектакль «Теллурия» будет впервые показан в ноябре-декабре 2018 года, но премьеру перенесли на февраль в связи с состоянием здоровья режиссера.
Осенью Богомолов говорил, что к февралю надеется «привести свое здоровье в нормальное рабочее состояние», в театре отмечали, что «готовили премьеру более полугода: нашли финансирование и договорились с автором романа Владимиром Сорокиным», а также перестроили основную сцену.
«Теллурия» вышла в 2013 году и сразу стала бестселлером, в сентябре 2014 года спектакль по книге Сорокина на Новой сцене Александринского театра поставил Марат Гацалов, в дни проведения 56-й Венецианской биеннале современного искусства был открыт «Павильон Теллурии». На финальных дебатах литературной премии «НОС» в 2015 году Богомолов назвал роман «безусловной вершиной» творчества Сорокина.
«Cовместная работа классика современной литературы и одного из самых неординарных режиссеров», — говорится о спектакле «Теллурия» на сайте Театра на Таганке.
В спектакле заняты Ирина Апексимова (директор театра), Дарья Авратиская, Александр Збруев, Игорь Миркурбанов, Сергей Чонишвили и другие актеры, кроме того, на сцену будет выходить и сам Богомолов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
13:28В Петербурге и Москве пройдут творческие вечера Севы Новгородцева
11:53Богомолов поставил в Театре на Таганке спектакль по «Теллурии» Сорокина
Вчера
18:06Начинается Берлинский кинофестиваль
15:37«Двадцатый век» Бертолуччи покажут на фестивале «Из Венеции в Москву»
13:58В галерее «Триумф» пройдет выставка литовских художников
12:31В Строгановском дворце откроется тактильный музей
5 февраля 2019
18:28Выставка Николая Мещерина пройдет в Москве
17:14Назначена новая экпертиза по делу «Седьмой студии»
16:36Freedom House отнесла Россию к числу несвободных странВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить