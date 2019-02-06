В Строгановском дворце откроется тактильный музей© Министерство культуры Российской Федерации
В конце 2019 года в Строгановском дворце в Петербурге, филиале Государственного Русского музея (ГРМ), начнет работу первая в России постоянная экспозиция для посетителей с нарушением зрения.
Как сообщает сайт Министерства культуры РФ, тактильный музей ГРМ создаст совместно с Благотворительным фондом «Система». Музей расположится в залах первого этажа Строгановского дворца и будет посвящен истории России и Петербурга в скульптуре и пластике начала XVIII — середины XX века.
Экспонаты-реплики будут сопровождаться тифло и аудиокомментариями. Также в Строгановском дворце появится информационный тактильный стенд для незрячих и слепоглухих посетителей с пояснительными текстами на шрифте Брайля.
Тактильный музей станет главным в серии инклюзивных проектов для людей с особыми потребностями, которую запустили ГРМ и Благотворительный фонд «Система». Пилотный проект серии — цикл из пяти экскурсий для глухих и слабослышащих посетителей ГРМ по постоянной экспозиции корпуса Бенуа «От Михаила Врубеля к Павлу Филонову» — начался в конце 2018 года и продлится до мая 2019 года.
Серия включает адаптированные экскурсионные программы и циклы арт-терапевтических занятий, доступные для посетителей с разными группами инвалидности и сложной адаптацией, создание информационных сервисов и модернизация музейных пандусов.
В частности, для людей с нарушениями слуха будет разработан мобильный видеогид на русском жестовом языке, посвященный истории Мраморного дворца и экспозиции «Музея Людвига в Русском музее», а дети с расстройствами аутического спектра на арт-терапевтических занятиях цикла «Мост над бездной» будут создавать собственные арт-проекты и взаимодействовать на равных с другими детьми и взрослыми.
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