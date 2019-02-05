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Выставка Николая Мещерина пройдет в Москве

News_detailed_pictureНиколай Мещерин. Лунная ночь. 1905© Государственная Третьяковская галерея

13 февраля в Музее русского импрессионизма в Москве откроется ретроспективная выставка художника Николая Мещерина (1864-1916).

Как сообщает сайт Музея русского импрессионизма, в экспозицию войдут более ста работ из семнадцати государственных и частных музеев и пяти крупных собраний российских коллекционеров.

Впервые за 30 лет картины, фотографии и дневниковые записи конца XIX века будут собраны в единую выставку из многих российских музеев, частных коллекций, более 50 первый раз покинут запасники Государственной Третьяковской Галереи. Во время подготовки выставки на оборотной стороне одной из работ была обнаружена вторая картина, дизайн пространства позволит увидеть оба произведения одновременно.

«Предприниматель и меценат Николай Мещерин поздно взялся за кисть, но даже не окончив художественной академии, смог заслужить уважение коллег и собрать в своем родовом гнезде — подмосковной усадьбе Дугино — талантливых единомышленников: Игоря Грабаря, Исаака Левитана, Алексея Степанова, Василия Переплетчикова и других. Сегодня дом в Дугине практически утратил исторические черты. В советские годы он подвергся серьезной перестройке. Работы известных гостей старинного поместья, датированные началом прошлого века, на выставке окажутся рядом с картинами и этюдами Мещерина. А тематические блоки позволят совершить путешествие во времени через смену сезонов — зиму, весну, лето и осень», — сообщают организаторы выставки.

Выставка «Николай Мещерин. Выход из суеты» в Музее русского импрессионизма продлится до 19 мая.

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