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Объявлена программа Суздальского фестиваля

News_detailed_picture© Открытый российский фестиваль анимационного кино

Более ста фильмов и сериалов отобраны в конкурсную программу XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдет с 13 по 18 марта в Суздале.

Как сообщает сайт фестиваля, участниками конкурсной программы стали 27 студенческих , 7 дебютных, 30 короткометражных фильмов, 4 полнометражные картины и 20 новых эпизодов мультсериалов, еще 19 фильмов будут соревноваться в категории «Прикладная анимация».

Среди режиссеров, чьи работы претендуют на призы фестиваля, Светлана Филиппова, Иван Максимов, Сергей Меринов, Наталья Мирзоян, Дмитрий Высоцкий, Нина Бисярина, Леонид Шмельков, Светлана Андрианова, Дина Великовская и Александр Свирский, отмечает «Профисинема».

Кроме того, объявлена внеконкурсная программа, в ней будут представлены 57 фильмов.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года, ежегодно в Суздаль приезжают более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий со всей страны. Помимо конкурсных, информационных показов и панорам на фестивале проводятся круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы и презентации, аниматоры выезжают в ближайшие города на встречи с детьми.

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