В «Электротеатре» пройдет презентация книги о Фейхтвангере в Москве

© «Элетротеатр Станиславский»

18 февраля немецкая славистка и германистка Анне Хартманн представит в «Электротеатре Станиславский» свою книгу «Я пришел, увидел, я буду писать. Лион Фейхтвангер в Москве в 1937».

Начало в 20:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

В презентации также примут участие председатель Международного общества Фейхтвангера Иан Уоллас ифилософ, театральный критик, член Международного общества Фейхтвангера Хервиг Леви.

Книга Анне Хертманн вышла в 2017 году в издательстве Wallstein Verlag и стала итогом 20 лет исследований, посвященных жизни немецкого писателя Лиона Фейхтвангера во время его пребывания в СССР в 1937 году.

«Его поездка в СССР в 1937 году, осуществленная по приглашению советского правительства спустя полгода после Андре Жида, привела к политическому конфликту между "левыми" и "правыми" и к потере писателем своей репутации. Вынужденный эмигрировать во Францию, он лишился немецкого гражданства и так и не получил затем американского», — говорится в анонсе презентации на сайте «Электротеатра Станиславский».

Презентация проводится при поддержке Гёте-Института в Москве





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