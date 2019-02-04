«Мешок без дна» Хамдамова покажут в МАММ

© Сергей Табунов

7 февраля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) состоится специальный показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна».

Как сообщает сайт МАММ, картину представят и обсудят со зрителями режиссер Рустам Хамдамов и продюсер Тихон Пендюрин, показ будет сопровождать камерная выставка уникальных материалов — кадров со съемок (фотограф Сергей Табунов) и авторских эскизов.

«Мешок без дна» (Россия, 2017)

Режиссер: Рустам Хамдамов

Сценарий: Рустам Хамдамов, Рюноскэ Акутагава

В ролях: Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Кирилл Плетнёв, Евгений Ткачук, Анна Михалкова

Фильм был выпущен 18 января 2018 года одновременно с международной премьерой на Роттердамском кинофестивале и стал главным событием конкурсной программы Московского Международного кинофестиваля.

Фильм «Мешок без дна» создан по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще», действие которой перенесено в Российскую империю времен правления Александра II. Придворная Фрейлина рассказывает Князю сказку, которая происходит в прошлом и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, затрудняющие возможность понять, что же произошло на самом деле. Кинокартина Хамдамова косвенно отсылает к знаменитой ленте Акиры Куросавы «Расёмон», также основанной на новелле Акутагавы. А название фильму дала сказка №295 про бездонный мешок из «Тысячи и одной ночи», которую фрейлина и князь читают друг другу. Таким образом, образный ряд фильма сплетается из множества отсылок к разнообразным по времени и географии культурным пластам, среди прочего — из истории кинематографа, литературы и визуальных искусств, японской эстетике и «русскому стилю»).





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