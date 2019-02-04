В Петербурге расскажут о влиянии политических реформ на архитектуру© «Золотой Трезини»
16 апреля в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) пройдет первая региональная научно-практическая конференция с международным участием «Трезиниевские чтения». Тема конференции – «Архитектура и реформы. Влияние политических реформ на визуальный язык архитектуры (с древнейших времен до начала XXI века)».
Об этом сообщает сайт архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».
«Трезиниевские чтения» — совместный проект СПбГАСУ и организаторов «Золотого Трезини», конференция проводится при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Петербурге.
«В прошлом году при запуске "Золотого Трезини" мы заявили о том, что миссия конкурса — создание экспертного сообщества нового типа, которое объединит представителей деловых кругов и известных петербуржцев, причастных к миру искусства. И теперь, когда такое сообщество создано, было бы странно ограничивать его деятельность работой жюри», — говорит председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков.
По его словам, в 2019 году «Золотой Трезини» становится не только ежегодным архитектурно-дизайнерским конкурсом, но и культурно-образовательной платформой, в рамках которой будут проводиться мероприятия, посвященные истории искусств, архитектуре и градостроительству. Первое событие в этом ряду — «Трезиниевские чтения».
На конференции состоится междисциплинарная дискуссия о манифестации политических реформ через архитектурные сооружения и стили. Также участники «Трезиниевских чтений» обсудят специфику профессиональной деятельности архитекторов в различные исторические периоды, связанные с государственными реформами. Состав участников конференции будет объявлен в течение месяца.
«Трезиниевские чтения» пройдут 16 апреля с 11:00 до 16:00 в Актовом зале СПбГАСУ (2-я Красноармейская улица, д. 4) в рамках IX Регионального творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ». Вход на конференцию бесплатный, по предварительной онлайн-регистрации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:44В «Электротеатре» пройдет презентация книги о Фейхтвангере в Москве
16:30Открыта британская грантовая программа для российских музыкальных организаций
14:58«Мешок без дна» Хамдамова покажут в МАММ
14:05В Петербурге расскажут о влиянии политических реформ на архитектуру
13:21«Свободное слово» и «ПЭН-Москва» выступили в защиту активистов «Открытой России»
12:54Объявлены победители Sundance
11:49Primal Scream выступят на фестивале «Дикая мята»
Вчера
1 февраля 2019
19:06Наталия Пшеничникова споет «Зангези» ХлебниковаВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить