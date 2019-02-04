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В Петербурге расскажут о влиянии политических реформ на архитектуру

News_detailed_picture© «Золотой Трезини»

16 апреля в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) пройдет первая региональная научно-практическая конференция с международным участием «Трезиниевские чтения». Тема конференции – «Архитектура и реформы. Влияние политических реформ на визуальный язык архитектуры (с древнейших времен до начала XXI века)».

Об этом сообщает сайт архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

«Трезиниевские чтения» — совместный проект СПбГАСУ и организаторов «Золотого Трезини», конференция проводится при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Петербурге.

«В прошлом году при запуске "Золотого Трезини" мы заявили о том, что миссия конкурса — создание экспертного сообщества нового типа, которое объединит представителей деловых кругов и известных петербуржцев, причастных к миру искусства. И теперь, когда такое сообщество создано, было бы странно ограничивать его деятельность работой жюри», — говорит председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков.

По его словам, в 2019 году «Золотой Трезини» становится не только ежегодным архитектурно-дизайнерским конкурсом, но и культурно-образовательной платформой, в рамках которой будут проводиться мероприятия, посвященные истории искусств, архитектуре и градостроительству. Первое событие в этом ряду — «Трезиниевские чтения».

На конференции состоится междисциплинарная дискуссия о манифестации политических реформ через архитектурные сооружения и стили. Также участники «Трезиниевских чтений» обсудят специфику профессиональной деятельности архитекторов в различные исторические периоды, связанные с государственными реформами. Состав участников конференции будет объявлен в течение месяца.

«Трезиниевские чтения» пройдут 16 апреля с 11:00 до 16:00 в Актовом зале СПбГАСУ (2-я Красноармейская улица, д. 4) в рамках IX Регионального творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ». Вход на конференцию бесплатный, по предварительной онлайн-регистрации.

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