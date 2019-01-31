«Пионер» устраивает благотворительный показ «Унесенных призраками»© «Пионер»
2 февраля в московском кинотеатре «Пионер» пройдет благотворительный показ фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Все средства от продажи билетов будут переданы в Благотворительный фонд «Дом с маяком».
Сбор гостей в 13:00, начало показа в 14:00.
Как сообщает сайт «Пионера», перед показом можно будет принять участие в лотерее, организованной друзьями фонда. Выручка от ее проведения также будут передана «Дому с маяком».
Благотворительный фонд «Дом с маяком» был учрежден весной 2018 года Нютой Федермессер и Лидой Мониавой как частное медицинское благотворительное учреждение. Проекты фонда:
- поддержка детских хосписов «Дом с маяком» в Москве и Московской области;
- хоспис для молодых взрослых 18-25 лет;
- перинатальная паллиативная помощь;
- программа исполнения желаний неизлечимо больных детей «Мечты сбываются»;
- поддержка семей в период утраты ребенка;
- развитие волонтерского движения в сфере паллиативной помощи детям;
- обучение сотрудников детских хосписов и родителей пациентов.
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