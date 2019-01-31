«Пионер» устраивает благотворительный показ «Унесенных призраками»

© «Пионер»

2 февраля в московском кинотеатре «Пионер» пройдет благотворительный показ фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Все средства от продажи билетов будут переданы в Благотворительный фонд «Дом с маяком».

Сбор гостей в 13:00, начало показа в 14:00.

Как сообщает сайт «Пионера», перед показом можно будет принять участие в лотерее, организованной друзьями фонда. Выручка от ее проведения также будут передана «Дому с маяком».

Благотворительный фонд «Дом с маяком» был учрежден весной 2018 года Нютой Федермессер и Лидой Мониавой как частное медицинское благотворительное учреждение. Проекты фонда:

поддержка детских хосписов «Дом с маяком» в Москве и Московской области;

хоспис для молодых взрослых 18-25 лет;

перинатальная паллиативная помощь;

программа исполнения желаний неизлечимо больных детей «Мечты сбываются»;

поддержка семей в период утраты ребенка;

развитие волонтерского движения в сфере паллиативной помощи детям;

обучение сотрудников детских хосписов и родителей пациентов.



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