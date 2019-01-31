«Индюшата» проедут по России от Калининграда до Владивостока

1 февраля начинается прием заявок на участие в музыкальном фестивале «Индюшата». В 2019 году отборочные туры конкурса будут проходить не только в Москве, как в предыдущие годы, но и в девяти других городах – от Калининграда до Владивостока.

Молодые музыканты выступят перед жюри во главе с идеологом фестиваля Александром Кушниром.

«До настоящего момента отборы фестиваля проводились только на территории Москвы, — цитирует Александра Кушнира пресс-служба фестиваля. — Отобранные посредством заявок молодые группы были вынуждены за свой счет приезжать в столицу, чтобы выступить перед жюри отборочных прослушиваний, а потом — и на финал "Индюшат". Такие условия ограничивают поток заявок, их количество, а соответственно, и качество. Многие талантливые музыканты из регионов просто не имеют материальной возможности приехать в столицу и заявить о себе. Но теперь мы сами приедем посмотреть на них, и лучшие из артистов будут приглашены на финал в Москву».

Молодые исполнители, желающие принять участие в отборе «Индюшат-2019», должны прислать организаторам заполненную на сайте фестиваля форму заявки. Отобранные коллективы приглашаются на полуфинальные прослушивания в присутствии жюри фестиваля в Москве, Калининграде, Петербурге, Симферополе, Краснодаре, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Казани и Владивостоке.

В каждом из этих городов запланирована образовательная программа для молодых музыкантов — лекции и круглые столы с участием специалистов музыкальной и медиаиндустрии из числа постоянных членов жюри фестиваля.

По результатам выступлений формируется состав финала «Индюшат», который пройдет осенью в одном из московских клубов, где музыканты смогут выступить перед промоутерами, представителями лейблов и журналистами.

Фестиваль «Индюшата» с 1990 года представляет зрителю молодых музыкантов, не игравших прежде на сценах Москвы. В разные годы на фестивале «Индюшата» дебютировали «Обе две» (Екатеринбург), Женя Любич (Петербург), Jack Wood (Томск), «Курара» (Екатеринбург), Junkyard Storytellaz (Петербург), СвобоDA (Владивосток), Гуша Катушкин (Белгород) и другие артисты.

Фестиваль «Индюшата-2019» проводится при поддержке Фонда президентских грантов





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