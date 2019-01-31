Умерла Жаклин де Пруайяр© Vinum
30 января в возрасте 91 года умерла французская славистка и переводчица Жаклин де Пруайяр, исследователь творчества Бориса Пастернака, сыгравшая ключевую роль в первой публикации его романа «Доктор Живаго» во Франции.
Жаклин де Пруайяр родилась в 1927 году в Париже, окончила парижский Национальный институт восточных языков и культур, где изучала русский язык и литературу, и отделение славистики в Рэдклифф-колледже Гарвардского университета (1951), училась в аспирантуре у Романа Якобсона. Автор книг и статей о русской литературе XIX и XX веков.
В 1957 году Жаклин де Пруайяр познакомилась в Москве с Борисом Пастернаком и передала экземпляр рукописи романа «Доктор Живаго» во французское посольство для публикации на Западе. Впоследствии Жаклин де Пруайяр занималась правами и изданием «Доктора Живаго» во Франции, Великобритании и Германии, вела переговоры, связанные с вручением Пастернаку Нобелевской премии.
С 1957 по 1960 год активно переписывалась с Пастернаком. В 1992 году письма писателя к Жаклин де Пруайяр были опубликованы под ее редакцией в журнале «Новый мир», в 1994 году издательство Gallimard выпустило отдельной книгой переписку Пастернака с Жаклин де Пруайяр и переводчицей «Докора Живаго» Элен Пелетье.
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