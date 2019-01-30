Еврейский музей покажет «Игру с шедеврами»

Рой Лихтенштейн. Портрет. 1977 (фрагмент) © Image Duplicator

14 февраля в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович», на которой будут представлены избранные произведения модернизма и современного искусства.

Как сообщает сайт Еврейского музея, в экспозицию войдут более тридцати работ в разных жанрах: от живописи и фотографии до инсталляции и экспериментальной анимации.

Среди них «Три фигуры в поле» Казимира Малевича, «Набросок головы Джорджа Дайера» Фрэнсиса Бэкона, «Портрет» Роя Лихтенштейна , «Кошка, поймавшая птицу» Александра Яковлева, «Паше» и «Вике» Виктора Пивоварова, «Купальщицы» Натальи Гончаровой, «Адальберту Штифтеру» Ансельма Кифера, а также работы Василия Кандинского, Нико Пиросмани, Марины Абрамович, Пабло Пикассо и Анри Матисса.

«Работы разных эпох, школ, стилей и направлений, — поясняют организаторы выставки, — становятся единым высказыванием, цель которого — рассказать об универсальности искусства, вступить с ним в диалог и позволить эмоциональному возобладать над рациональным».

Выставка «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович» (кураторы — Алексей Мунипов, Ирина Мунипова, Лия Чечик и Ирина Дворецкая, архитектор — Алексей Трегубов) в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 14 апреля. К выставке подготовлена образовательная программа — лекции об эмоциональном интеллекте, детские воркшопы и междисциплинарные встречи с психологами, историками искусств и телесными практиками.





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