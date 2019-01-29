Фестиваль «Территория» представит спецпрограмму в Сочи© «Территория»
Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» подготовил специальную программу для XII Зимнего международного фестиваля искусств, который пройдет в феврале в Сочи.
Спектакли «Территории» будут показаны на площадках Морского вокзала Сочи, Сочинского художественного музея и в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской с 16 по 21 февраля.
В программе проекта «"Территория" в гостях у XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи» спектакли:
- «До и после» (Театр наций / Мастерская Брусникина, Благотворительный фонд «Артист»)
- «Лес» (Мастерская Брусникина)
- «Музей инопланетного вторжения» («Театр Взаимных Действий»)
- «В гостях. Европа» (Rimini Protokoll)
- «Чувства» («Диалог Данс»)
- «Silent Disco» («Диалог Данс»)
- «Наше всё… Ахматова. Свидетель» (Дмитрий Сердюк)
«Территория» также проведет в Сочи видеопоказы лучших спектаклей за все годы проведения фестиваля. В программу вошли записи спектаклей «Три сестры» Тимофея Кулябина (театр «Красный факел», Новосибирск), VSPRS Алана Плателя (компания Les ballets C de la B, Гент) и «Шекспир. Лабиринт» Филиппа Григорьяна (Театр наций, Москва). Спектакли представят арт-директор фестиваля «Территория» Роман Должанский и критик Елена Смородинова.
Кроме того, на Зимнем фестивале «Территория» организует школу для молодых специалистов в сфере культуры и искусства — актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Студенты из Краснодарского и Ставропольского краев, отобранные по результатам конкурса анкет, посетят мероприятия фестиваля, лекции и мастер-классы его участников и приглашенных специалистов.
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