В Москве и Петербурге исполнят квартеты Шенберга, Корнгольда и Тоха

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17 февраля в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт, на котором в исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат струнные квартеты австрийских композиторов Арнольда Шенберга, Эриха Корнгольда и Эрнста Тоха «калифорнийского» периода.

Исполнители — Ася Соршнева (скрипка), Глеб Хохлов (скрипка), Ирина Сопова (альт) и Илья Рубинштейн (виолончель). Перед концертом журналист Алексей Мунипов прочитает лекцию об отношениях Шенберга, Корнгольда и Тоха с киностудиями Голливуда.

24 февраля лекция-концерт «Вена в Голливуде» с участием Алексея Мунипова и Московского ансамбля современной музыки пройдет на Новой сцене Александринского театра в Петербурге.

«В 1930-х годах многим знаменитым австрийским и немецким композиторам пришлось бежать от нацистского режима в Калифорнию, где они начали сотрудничество с крупнейшими голливудскими киностудиями. Бурное развитие звукового кинематографа и интерес композиторов к новым медиа открыли новые горизонты взаимодействия между музыкой, временем и изображением», — говорится в сообщении на сайте организаторов лекций-концертов, культурно-образовательного проекта «Эшколот».

Лекции-концерты проводятся при поддержке фонда «Генезис»













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