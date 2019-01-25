В Москве и Петербурге исполнят квартеты Шенберга, Корнгольда и Тоха© Los Angeles Public Library
17 февраля в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт, на котором в исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат струнные квартеты австрийских композиторов Арнольда Шенберга, Эриха Корнгольда и Эрнста Тоха «калифорнийского» периода.
Исполнители — Ася Соршнева (скрипка), Глеб Хохлов (скрипка), Ирина Сопова (альт) и Илья Рубинштейн (виолончель). Перед концертом журналист Алексей Мунипов прочитает лекцию об отношениях Шенберга, Корнгольда и Тоха с киностудиями Голливуда.
24 февраля лекция-концерт «Вена в Голливуде» с участием Алексея Мунипова и Московского ансамбля современной музыки пройдет на Новой сцене Александринского театра в Петербурге.
«В 1930-х годах многим знаменитым австрийским и немецким композиторам пришлось бежать от нацистского режима в Калифорнию, где они начали сотрудничество с крупнейшими голливудскими киностудиями. Бурное развитие звукового кинематографа и интерес композиторов к новым медиа открыли новые горизонты взаимодействия между музыкой, временем и изображением», — говорится в сообщении на сайте организаторов лекций-концертов, культурно-образовательного проекта «Эшколот».
Лекции-концерты проводятся при поддержке фонда «Генезис»
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