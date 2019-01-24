Госдума поддержала законопроект об оскорблении власти в интернете

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 24 января, Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которыми вводится ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.

Об этом сообщает сайт Госдумы. Авторами законодательной инициативы выступили члены Совета Федераци Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), пакет из двух законопроектов был внесен в Госудму 12 декабря 2018 года.

Первый из них определяет порядок ограничения доступа к информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и госорганам».

Генеральный прокурор РФ или его заместители при обнаружении такого рода информации обращаются в Роскомнадзор, который принимает меры по ограничению доступа к распространяющим ее ресурсам. Получив предписание Роскомнадзора, оператор связи «обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему ресурсу».

Второй законопроект устанавливает ответственность «за распространение в интернете информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и госорганам, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Наказанием за эти действия должны стать административный штраф от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По мнению первого заместителя председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина («Единая Россия»), указанные в законопроекте правонарушения аналогичны мелкому хулиганству, которое «по нынешнему законодательству может быть совершено только в общественных местах», тогда как в интернете — публичном информационном пространстве — подобные дейсвия остаются безнаказанными. «Этот законодательный пробел мы восполняем», — пояснил Вяткин.

Об этом же говорил 20 декабря 2018 года на итоговой пресс-конференции в Москве президент Владимир Путин. Отметив, что интернет — «это то же общество», что он «проник во все сферы нашей жизни», президент заявил, что ответственность за оскорбление государственных символов в интернете должна быть такой же, как вне его.





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