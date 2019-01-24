InLiberty устраивает умный спиддейтинг в День святого Валентина

14 февраля просветительский проект InLiberty организует короткие свидания, участники которых смогут обсудить свободу, выбор и будущее отношений, а также завести новые знакомства.

Спиддейтинг проводится на площадке «InLiberty Рассвет», свидания пройдут в два сеанса, каждый из которых рассчитан на 30 человек.

Первый раунд начнется в 19:30, второй — в 22:00. Каждый из участников проходит 15 столов и встречается с 15 участниками противоположного пола, обсуждая одну из тем.

«Начать разговор помогут карточки с вопросами — за сеанс вы проживете целую жизнь, разбирая реальные и выдуманные ситуации, которые помогут узнать больше о ценностях и убеждениях собеседника», — говорится в сообщении на сайте InLiberty. Там же приводятся примеры карточек:

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