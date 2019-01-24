Премьера «Аустерлица» Евгении Сафоновой пройдет в БДТ

© Стас Левшин / Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

30 января на Второй сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля режиссера Евгении Сафоновой «Аустерлиц» по роману Винфрида Георга Зебальда.

Как сообщает сайт БДТ, спектакль «Аустерлиц» стал первым обращением российского театра к творчеству немецкого писателя.

«Наша основная задача — создание сценического эквивалента художественного мира, пространства и атмосферы "Аустерлица"; сохранение буквы и духа текста Зебальда. Работая над постановкой, мы размышляем о том, что человек помнит — а что забывает, почему исторические трагедии и катастрофы со временем остаются непонятыми, неосознанными и забытыми, как все это сказывается на человеческих биографиях и проблемах самоидентификации», — говорит Евгения Сафонова.

В создании спектакля также участвовали композитор Владимир Раннев, видеохудожник Михаил Иванов, художник по костюмам Илария Янкина и художник по свету Константин Бинкин.

Роли исполняют Алена Кучкова, Александра Магелатова, Василий Реутов, Мария Сандлер и Алексей Фурманов.

















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