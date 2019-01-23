Цикл лекций о ЛЕФе начинается в Некрасовке

Цикл лекций о ЛЕФе начинается в НекрасовкеНа выставке «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня»© Библиотека им. Н.А. Некрасова
24 января в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве в рамках выставочного проекта «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня» открывается цикл лекций «Подле и после ЛЕФа».
Лекторы расскажут о деятелях постреволюционного авангарда, так или иначе связанных с журналами «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ».
В январе состоятся лекции об Игоре Терентьеве, который после поэтического периода своего творчества задумал соединить театр с принципами кино и заумного языка, и Василии Каменском, переживавшем трагедию несоответствия своей старой поэтики требованиям нового мира:
24 января — «Игорь Терентьев: заумь, монтаж и театр»
Лектор: Вера Пильгун
31 января — «Василий Каменский: путь энтузиаста после революции»
Лектор: Светлана Казакова
Начало лекций в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.
Курс «Подле и после ЛЕФа» продолжится в феврале.
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