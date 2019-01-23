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Цикл лекций о ЛЕФе начинается в Некрасовке

News_detailed_pictureНа выставке «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня»© Библиотека им. Н.А. Некрасова

24 января в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве в рамках выставочного проекта «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня» открывается цикл лекций «Подле и после ЛЕФа».

Лекторы расскажут о деятелях постреволюционного авангарда, так или иначе связанных с журналами «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ».

В январе состоятся лекции об Игоре Терентьеве, который после поэтического периода своего творчества задумал соединить театр с принципами кино и заумного языка, и Василии Каменском, переживавшем трагедию несоответствия своей старой поэтики требованиям нового мира:

Начало лекций в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

Курс «Подле и после ЛЕФа» продолжится в феврале.







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