В Казани пройдет выставка современных израильских художников

© Центр современной культуры «Смена»

12 февраля в Центре современной культуры «Смена» в Казани начнет работу выставка «EXTENSION. Israel: Свечения», на которой будут представлены произведения современных израильских художников, работающих в разных медиа – от традиционных живописи и фотографии до site-specific инсталляций и цифрового искусства.

Выставка «EXTENSION. Israel: Свечения» является частью проекта EXTENSION, знакомящего зрителей с актуальной художественной сценой разных стран через выставки работ знаковых авторов.

Организаторы выставки: Центр современной культуры «Смена» и галерея «Триумф», куратор: доктор философии, куратор Израильского павильона на Венецианской биеннале в 2015 году Рой Бранд, участники: Авнер Бен-Гал, Циби Гева, Хиллель Роман, Йегудит Саспортас, Эйтан Бен-Моше, Эстер Шнайдер, Карам Натур, Дор Гез, Даниэль Кицалес, Бен Вадлер, Омар Шейзаф.

«Произведения искусства на выставке представляют собой объекты, излучающие свет, источник которого заточен внутри них и непрестанно продолжает лучиться надеждой, — говорит Рой Бранд. — Это потенциал искусства, особо актуальный в наши дни: искусство способно оберегать факел надежды, выживать во времена отупения, сохранять частички души человечества для будущего процветания. Искусство не может разом изменить весь сегодняшний мир, но может создавать небольшие анклавы энергии и жизни, которые сопротивляются мейнстриму. "Свечения" воплощают форму действия, устремленного в будущее, которое мы еще не можем помыслить».

Выставка «EXTENSION. Israel: Свечения» в Центре современной культуры «Смена» продлится до 15 марта.













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