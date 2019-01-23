Музей Салтыкова-Щедрина появится в Подмосковье© Администрация Талдомского муниципального района Московской облаcти
27 января в селе Спас-Угол Талдомского района Московской области откроется музей М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Об этом сообщает портал «Литературно» со ссылкой на пресс-службу Талдомского городского округа.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился в 1826 году в семейном имении в селе Спас-Угол. Ранее экспозиция, посвященная Салтыкову-Щедрину, — филиал Талдомского историко-литературного музея — располагалась в помещении храма Преображения Господня, построенного матерью писателя. Теперь у музея будет отдельное здание.
Работа по созданию нового музея началась в 2018 году по инициативе администрации Талдомского муниципального района Московской облаcти. Торжественное открытие музея назначено на 27 января — день 193-летия писателя.
«В селе Спас-Угол, вошедшем во все российские и мировые исторические, литературные источники как родина Салтыкова-Щедрина, появляется полноценный музей, — отмечает сайт администрации Талдомского муниципального района, — да, пока не усадебный комплекс — это впереди, но самостоятельный музейный объект».
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