Артемий Троицкий откроет Vinyl Talks на ВДНХ

© Edward Karpov

1 февраля в Павильоне книги на ВДНХ начнется цикл музыкальных вечеров Vinyl Talks. Первую лекцию цикла прочитает журналист Артемий Троицкий.

Темой встреч цикла Vinyl Talks станет возрождение интереса к винилу и другим ретро-носителям.

«Мы поговорим с журналистами и меломанами об их собственной истории любви к музыке», — сообщают организаторы цикла на сайте Павильона книги.

«На лекции легенды музыкальной отечественной журналистики, — пишут они, — мы узнаем, как именно менялась культура потребления музыки и ее восприятие вслед за сменой аудиоформатов десятилетие за десятилетием. А также попытаемся разобраться, применимо ли маклюэновское "medium is the message" к практикам слушания. Кроме того, мы вспомним лучшие релизы ушедшего 2018 года и послушаем пластинки, специально отобранные из личной коллекции Артемия Троицкого для первого выпуска Vinyl Talks».

























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