Beat Film Festival покажет фильм о Нике Кейве в Москве и Петербурге

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Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявил первый показ юбилейной серии «Beat 10 x Tinkoff» в 2019 году. 2 февраля в Москве и 9 февраля в Петербурге будет показан фильм «20 000 дней на Земле» об одном дне из жизни Ника Кейва.

«20 000 дней на Земле — эквивалент возраста Ника Кейва на момент записи его лучшей за долгое время пластинки "Push The Sky Away", — сообщает о фильме сайт Beat Film Festival. — Вместе с современными британскими медиа-художниками Йеном Форсайтом и Джейн Поллард мы видим один воображаемый день из жизни Ника Кейва, снятый камерой Эрика Уилсона ("Приключения Паддингтона", "Двойник", "Субмарина"). Певец играет себя самого: на кушетке у психоаналитика, в машине вместе с невесть откуда взявшейся Кайли Миноуг, на сцене сиднейской оперы — везде, где бы Кейв ни оказался, он остается самим собой. Прирожденный актер и опытный рассказчик, он понимает, когда следует опустить лишние детали, а где, наоборот, стоит нагнать жути».

На фестивале Sundance 2014 года Йен Форсайт и Джейн Поллард получили премию за лучшую режиссуру, а Джонатан Эймос — за лучший монтаж. В том же году фильм «20 000 дней на Земле» открывал Beat Film Festival.

В этом году Beat Film Festival отмечает свое 10-летие. Пятый показ юбилейной серии из десяти фестивальных хитов прошлых лет пройдет 2 февраля в 20:00 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва), 9 февраля в 21:40 показ состоится в кинотеатре «Аврора» (Петербург).

















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