Константин Богомолов ставит «Преступление и наказание» в Петербурге

24 и 25 марта Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Приют комедианта» представит премьеру спектакля Константина Богомолова «Преступление и наказание».

Как сообщает пресс-служба театра, этот спектакль станет второй работой режиссера в театре «Приют комедианта» и его третьей постановкой в Петербурге.

Роль Родиона Раскольникова сыграет Дмитрий Лысенков, экс-артист Александринского театра, в ноябре дебютировавший в «Приюте комедианта» в премьере «Человек из Подольска».

На роль Сони Мармеладовой приглашена Марина Игнатова из БДТ имени Г.А. Товтоногова. Свидригайлова сыграет Валерий Дегтярь (БДТ), Порфирия Петровича — Александр Новиков (Театр имени Ленсовета), Пульхерию Александровну Раскольникову — актриса Мария Зимина, исполняющая в театре «Приют комедианта» роли в спектаклях «Лир» и «Толстого нет».

О намерении поставить «Преступление и наказание» в «Приюте комедианта» Константин Богомолов сообщил осенью в интервью онлайн-изданию «Фонтанка.ру».

«Я ставил "Преступление" в Италии, но там спектакль прошел всего несколько раз по причине того, что он был не репертуарный, а сделанный по заказу фестиваля, — рассказал тогда режиссер. — И в Петербурге я собираюсь продолжить разработку этого романа Достоевского в тарантиновском ключе — не философической его стороны, а сделать такой… русский "Рulp Fiction"».













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