Жители восьми городов России разгадают исторический кроссворд© Московский городской педагогический университет
27 января в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Томске и Ярославле пройдет просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд».
Акцию, придуманную и подготовленную в Московском городском педагогическом университете (МГПУ), поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны.
«Исторический кроссворд — самый необычный и увлекательный способ совместить приятное с полезным: в легком формате проверить свои знания фактов, смекалку и умение мыслить логически», — сообщают организаторы акции на ее странице на сайте МГПУ.
«Решить кроссворд приглашаются любители истории и просто желающие проверить свои знания всех возрастов: от школьников до умудренных опытом взрослых. Забирать мобильный телефон организаторы не планируют, ведь кроссворд — это семейное развлечение, квест, а не экзамен. Проверка и объявление результатов состоится сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут задать свои вопросы историкам, проводившим эту познавательную игру».
Регистрация для участников уже открыта:
в Москве
в Великом Новгороде
в Самаре
в Томске
в Ярославле
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