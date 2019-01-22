Жители восьми городов России разгадают исторический кроссворд

© Московский городской педагогический университет

27 января в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Томске и Ярославле пройдет просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд».

Акцию, придуманную и подготовленную в Московском городском педагогическом университете (МГПУ), поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны.

«Исторический кроссворд — самый необычный и увлекательный способ совместить приятное с полезным: в легком формате проверить свои знания фактов, смекалку и умение мыслить логически», — сообщают организаторы акции на ее странице на сайте МГПУ.

«Решить кроссворд приглашаются любители истории и просто желающие проверить свои знания всех возрастов: от школьников до умудренных опытом взрослых. Забирать мобильный телефон организаторы не планируют, ведь кроссворд — это семейное развлечение, квест, а не экзамен. Проверка и объявление результатов состоится сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут задать свои вопросы историкам, проводившим эту познавательную игру».

Регистрация для участников уже открыта:

в Москве



в Великом Новгороде



в Самаре



в Томске



в Ярославле

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