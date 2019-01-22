Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna готовят новые программы

© Пермский театр оперы и балета

30 и 31 января Теодор Курентзис и оркестр Пермского театра оперы и балета MusicAeterna представят в Перми две новые программы, в которые вошли произведения Чайковского.

В программе концерта 30 января Сюита №3, увертюра-фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» и симфоническая фантазия «Франческа да Римини».

31 января прозвучит Концерт для скрипки с оркестром, сольную партию в котором исполнит Айлен Притчин. Кульминацией программы станет исполнение Шестой симфонии Чайковского, записанной Теодором Курентзисом и оркестром MusicAeterna на лейбле Sony Classical в конце 2017 года. Запись получила ряд престижных наград, в том числе Record Academy Award (Япония) и Edison Klassiek (Нидерланды).

Выпуск новых программ будет сопровождать «Лаборатория современного зрителя». После концерта 30 января директор MusicAeterna Никита Лебедев познакомит зрителей с несколькими каноническими записями Сюиты №3, а также проведет обзор последних записей оркестра. 27 и 28 января лекции о симфонической музыке Чайковского прочитает музыковед, доцент кафедры истории русской музыки Московской консерватории Даниил Петров.

В феврале MusicAeterna выступит с программами из произведений Чайковского в Екатеринбурге, Москве и Петербурге.

Завершится тур четырьмя концертами в Японии, где пермский оркестр будет играть впервые. Кроме того, концерты в Японии станут для MusicAeterna первыми выступлениями за пределами России и Европы.













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