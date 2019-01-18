Выставка Хаима Сокола пройдет в Москве

© Хаим Сокол

24 января в московской галерее «Роза Азора» откроется выставка Хаима Сокола «Мессия придет зимой».

Память — основной инструмент и одновременно главная тема творчества Хаима Сокола, начиная с его первой московской, 2008 года, выставки «Криптомнезия» и заканчивая «Свидетельством», показанным весной нынешнего года в Московском музее современного искусства, отмечают организаторы выставки.

На ней будет представлена графическая серия «Мессия придет зимой», тематически продолжающая «Свидетельства».

«Изначально это был неконтролируемый телесный жест, — говорит Хаим Сокол, — взял кисточку, жидкую гуашь, и рука сама стала выводить этих человечков. Потом я стал рисовать их фломастером в блокноте и понял, что это иллюстрация моего последнего перформанса в "Гараже", где Ангел Истории своими крыльями, сделанными из половых тряпок, переносит воду из одного ведра в другое, оставляя мокрый след на полу».

В основе одного из сюжетов серии история отца художника, 11-летним мальчиком сбежавшего из гетто под Винницей и долго скитавшегося, прежде чем попасть в партизанский отряд: «У меня есть папина фотография, сделанная в партизанском отряде: он стоит в ушанке, ватнике, толстых штанах, сшитых из шинели, валенках... Папа не может сказать, как долго скрывался — месяц, два, полгода, но у меня этот период его жизни ассоциируется с бесконечной зимой».

Этот сюжет — лишь один из источников, но не единственный. Люди в черном могут быть беженцами, зэками, евреями из гетто, партизанами или жителями одного из районов Москвы, отчаянно борющимися за свои дома. Общий травматический опыт способен уравнять всех, и надежда на Мессию, который, хочется верить, придет зимой.

Выставка Хаима Сокола «Мессия придет зимой» в галерее «Роза Азора» продлится до 10 февраля.













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