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Премия Пятигорского объявила лонг-лист

News_detailed_picture© Фонд Александра Пятигорского

17 января был объявлен «длинный список» шестого сезона литературной премии имени Александра Пятигорского (2018-2019).

Как сообщает сайт Фонда Александра Пятигорского, в лонг-лист вошли 34 сочинения. На сайте опубликован список этих сочинений с комментариями номинаторов.

Жюри шестого сезона премии Пятигорского:

  • Ксения Голубович, литератор, аналитик литературы (председатель жюри);
  • Юрий Аввакумов, архитектор, художник и куратор;
  • Юрий Арабов, прозаик, поэт, сценарист;
  • Олег Генисаретский, доктор искусствоведения;
  • Юрий Громыко, психолог, педагог, методолог;
  • Гасан Гусейнов, доктор филологии, переводчик;
  • Кирилл Мартынов, философ, публицист;
  • Анна Наринская, критик;
  • Елена Петровская, философ, антрополог, культуролог;
  • Зинаида Стародубцева, искусствовед;
  • Александр Филиппов, социолог, философ, переводчик.

«Короткий список» премии жюри определит в апреле, лауреат будет объявлен в июне.

Литературная премия имени Александра Пятигорского учреждена в 2013 году Фондом поддержки философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского с целью поддержки интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества. Премия присуждается за лучшее философическое сочинение, в прошлом году ее получил Олег Аронсон за книгу «Силы ложного. Опыты неполитической демократии».





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