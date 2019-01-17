Премия Пятигорского объявила лонг-лист© Фонд Александра Пятигорского
17 января был объявлен «длинный список» шестого сезона литературной премии имени Александра Пятигорского (2018-2019).
Как сообщает сайт Фонда Александра Пятигорского, в лонг-лист вошли 34 сочинения. На сайте опубликован список этих сочинений с комментариями номинаторов.
Жюри шестого сезона премии Пятигорского:
- Ксения Голубович, литератор, аналитик литературы (председатель жюри);
- Юрий Аввакумов, архитектор, художник и куратор;
- Юрий Арабов, прозаик, поэт, сценарист;
- Олег Генисаретский, доктор искусствоведения;
- Юрий Громыко, психолог, педагог, методолог;
- Гасан Гусейнов, доктор филологии, переводчик;
- Кирилл Мартынов, философ, публицист;
- Анна Наринская, критик;
- Елена Петровская, философ, антрополог, культуролог;
- Зинаида Стародубцева, искусствовед;
- Александр Филиппов, социолог, философ, переводчик.
«Короткий список» премии жюри определит в апреле, лауреат будет объявлен в июне.
Литературная премия имени Александра Пятигорского учреждена в 2013 году Фондом поддержки философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского с целью поддержки интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества. Премия присуждается за лучшее философическое сочинение, в прошлом году ее получил Олег Аронсон за книгу «Силы ложного. Опыты неполитической демократии».
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