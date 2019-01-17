Премия Пятигорского объявила лонг-лист

© Фонд Александра Пятигорского

17 января был объявлен «длинный список» шестого сезона литературной премии имени Александра Пятигорского (2018-2019).

Как сообщает сайт Фонда Александра Пятигорского, в лонг-лист вошли 34 сочинения. На сайте опубликован список этих сочинений с комментариями номинаторов.

Жюри шестого сезона премии Пятигорского:

Ксения Голубович, литератор, аналитик литературы (председатель жюри);

Юрий Аввакумов, архитектор, художник и куратор;

Юрий Арабов, прозаик, поэт, сценарист;

Олег Генисаретский, доктор искусствоведения;

Юрий Громыко, психолог, педагог, методолог;

Гасан Гусейнов, доктор филологии, переводчик;

Кирилл Мартынов, философ, публицист;

Анна Наринская, критик;

Елена Петровская, философ, антрополог, культуролог;

Зинаида Стародубцева, искусствовед;

Александр Филиппов, социолог, философ, переводчик.

«Короткий список» премии жюри определит в апреле, лауреат будет объявлен в июне.

Литературная премия имени Александра Пятигорского учреждена в 2013 году Фондом поддержки философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского с целью поддержки интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества. Премия присуждается за лучшее философическое сочинение, в прошлом году ее получил Олег Аронсон за книгу «Силы ложного. Опыты неполитической демократии».













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