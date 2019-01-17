В Музее архитектуры откроется выставка о русском Севере

Ю.С. Ушаков. Хозяйка и прялки в селе Кимжа (Мезенский район, Архангельская область) © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

С 13 февраля по 24 марта в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет выставка «Ю.С. Ушаков. Деревянная архитектура русского Севера».

Юрий Сергеевич Ушаков (1928–1996) — доктор архитектуры, профессор, исследователь истории русского деревянного зодчества. Экспедиции 1960-х — 1970-х годов в отдаленные районы русского Севера дали возможность ученому проводить натурное изучение памятников деревянной архитектуры и крупных архитектурных комплексов.

Выставка рассказывает о памятниках русской деревянной архитектуры и исторических ландшафтах русского Севера, ее герои — участники экспедиций Ушакова и жители отдаленных деревень, которые были хранителями уже ушедшего традиционного уклада жизни.

В экспозицию войдут фотографии Ушакова, запечатлевшие несохранившиеся шедевры русского деревянного зодчества, его путевые карандашные зарисовки и акварели, иллюстрации, выполненные исследователем для книги «Ансамбль в народном зодчестве русского Севера».

Также на выставке будут представлены макеты храмов Кижского погоста и других деревянных сооружений, в том числе макет недавно сгоревшей в Кондопоге шатровой церкви XVIII века.

















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