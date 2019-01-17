«Союзмультфильм» готовит продолжение «Карлсона»© «Союзмультфильм»
Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с наследниками Астрид Линдгрен о создании продолжения советского мультфильма «Малыш и Карлсон». Ожидается, что переговоры будут завершены весной 2019 года.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.
«Пока еще рано подводить итоги, но мы начали движение к финализации переговорного процесса. Надеемся, что к весне мы завершим переговоры и найдем общее решение», — рассказала Слащева. Она также сообщила, что «в этом проекте планируется использовать схему софинансирования».
Рисованные мультипликационные фильмы режиссера Бориса Степанцева «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» по мотивам повестей Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955) и «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (1962) были выпущены «Союзмультфильмом» в 1968 и 1970 годах.
Художниками-постановщиками обоих мультфильмов были Анатолий Савченко и Юрий Бутырин, музыку написал Геннадий Гладков, главные роли озвучили Клара Румянова (Малыш), Василий Ливанов (Карлсон) и Фаина Раневская (фрекен Бок).
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