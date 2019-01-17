В Еврейском музее пройдет презентация книги Марии Березанской о Шагале© Издательство «БуксМАрт»
20 января исследователь философии и искусства ХХ века Мария Березанская представит в Еврейском музее и центре толерантности в Москве свою книгу «Марк Шагал. От Мифа к эпосу».
Начало в 17:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
«Эта книга посвящена одному из самых ярких и самобытных художников прошлого столетия — Марку Захаровичу Шагалу. Его творчество показано сквозь призму философских категорий мифа и эпоса, понимаемых как наиболее общие принципы организации художественного мышления, — говорится в издательской аннотации. — Автор впервые демонстрирует феномен перехода от мифа к эпосу в рамках живописи ХХ века. В ранних работах Шагала доминирует мифологическое начало, связанное как с традиционной хасидской культурой, так и с общим для всего авангардного искусства интересом к первобытному мышлению. Во время Первой мировой войны в творчество мастера входит историческая проблематика, которая позднее становится полноценным эпосом. Синтез мифа и эпоса у Шагала подробно рассмотрен в книге на примере полотен его "Библейского послания"».
Книга «Марк Шагал. От Мифа к эпосу» адресована широкому кругу читателей: и неспециалистам, интересующимся историей культуры, и профессиональным исследователям искусства XX века, культурологам, искусствоведам, философам и историкам культуры.
Мария Березанская — исследователь философии и искусства ХХ века, кандидат философских наук, автор научных статей и курсов лекций по искусству авангарда.
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