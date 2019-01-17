Теодор Курентзис и MusicAeterna представят московскую премеру оперы «Тристия»

© Никита Чунтомов

20 января в концертном зале «Зарядье» хор и музыканты оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса впервые исполнят в Москве хоровую оперу Филиппа Эрсана «Тристия» (Tristia).

Мировая премьера «Тристии» состоялась в 2016 году на Дягилевском фестивале, в прошлом году постановка была возобновлена и представлена в Перми и Европе. Концерт в «Зарядье» станет московской премьерой сочинения для хора и солистов оркестра, написанного французским композитором несколько лет назад по заказу Пермского театра оперы и балета.

Как сообщает пресс-служба театра, толчком к созданию «Тристии» стал проект фестиваля «Свет и тени», который проходит в старинном французском аббатстве Клерво. Аббатство было основано 900 лет назад, во времена Наполеона стало тюрьмой, и до сих пор там содержатся осужденные за особо тяжкие преступления. Последние несколько лет на территории монастыря проводится музыкальный фестиваль, который, очевидно, не может не затрагивать тюремную тематику. Так, в 2015 году его авторы организовали творческую лабораторию, предложив композиторам написать музыку на стихи заключенных.

Одно из таких сочинений, принадлежавших Филиппу Эрсану, услышал Теодор Курентзис. Он предложил композитору написать продолжение уже на основе стихов российских заключенных. Так была создана «Тристия», название которой отсылает к одноименному сборнику стихов Мандельштама, который, в свою очередь, является аллюзией на «Скорбные элегии» Овидия.

Формально «Тристия» состоит из 33 номеров для хора и 11 инструментов. Это и арии-монологи, и дуэты, трио, и хоровые песни. Некоторые из них исполняются на русском языке, другие — на французском. Тексты, которые составляют литературную основу оперы, были написаны в разное время разными авторами. Среди них знаменитые поэты начала прошлого века, такие как Осип Мандельштам и Варлам Шаламов, и политзаключенные и уголовные преступники, отбывающие свое наказание в наши дни. Логика повествования строится на «смене циклов», подобных кругам ада Данте. Они представляют эмоции и переживания людей, находящихся в заключении: грусть, одиночество, раскаянье, мечта о другом мире и другом себе. Личный характер поэзии требует интимности и в музыке, поэтому композитор отказался от возможностей большого оркестра и оставил лишь несколько инструментов и хор.

«"Тристия" непохожа ни на одну из существующих музыкальных форм, — говорит Филипп Эрсан. — На первый взгляд, это сборник коротких песен, малых форм, замкнутых на себе, которые можно исполнять даже по отдельности. По музыке, как и по ритмам стихов и их содержанию, песни очень разные и в чем-то контрастны по отношению друг к другу. Но на тонком уровне они связаны друг с другом, их роднят общие музыкальные темы. Музыка вообще выступает важным объединяющим началом в "Тристии"».













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