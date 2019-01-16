Открыт прием заявок на MIEFF 2019

Сегодня, 16 января, начинается прием заявок на участие в конкурсной программе IV Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF), который пройдет с 10 по 14 июля 2019 года.

Заявки принимаются онлайн до 15 мая. Список работ, вошедших в конкурсную программу, будет опубликован на сайте MIEFF не позднее 15 июня.

Кинофестиваль MIEFF представляет работы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик. Его задача — способствовать развитию экспериментального кино как пространства взаимодействия кинематографа, музыки, театра и современного искусства.

К участию принимаются короткометражные (до 50 минут) и полнометражные работы, созданные в 2018–2019 годах, в том числе видеоарт, экспериментальные фильмы, анимационные фильмы, found footage, новые медиа, аудио-визуальный перформанс. Все работы должны иметь статус российской или московской премьеры.

«После проведения трех фестивалей MIEFF и летней программы "Эксперименты" в музее "Гараж" нам удалось попасть на карту заметных международных кинофестивалей и привлечь большой интерес к экспериментальному кино в Москве, — говорит сооснователь и директор MIEFF Владимир Надеин. — Теперь перед нами стоит задача открывать новые имена, новые движения, которые также выйдут за пределы местного контекста. Фестиваль — это только площадка, которая не сможет существовать без художников и режиссеров».













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