Объявлен набор на новый курс Андрея Сарабьянова в Еврейском музее© Еврейский музей и центр толерантности
Еврейский музей и центр толерантности в Москве совместно с «Энциклопедией русского авангарда» открывает набор на новый курс Андрея Сарабьянова по истории и теории русского авангарда. Первая лекция курса состоится 23 января.
В цикл об истоках авангарда в России, его лейтмотивах и главных особенностях входят 12 лекций. Как сообщает сайт Еврейского музея, они помогут слушателям проследить историю авангарда в России от начала ХХ века до эпохи крушения надежд в 1930-е годы и разобраться в роли различных художественных течений в становлении авангардного движения.
Автор курса: Андрей Сарабьянов — историк, куратор, кандидат искусствоведения, автор-составитель фундаментальной трёхтомной «Энциклопедии русского авангарда», а также ряда монографий и публикаций по русскому авангарду.
Помимо Андрея Сарабьянова лекции курса буду читать исследователи истории русского авангарда Екатерина Лазарева, Владимир Поляков, Любовь Пчелкина, Константин Дудаков-Кашур и Мария Липатова.
Занятия будут проходить с 23 января по 10 апреля по средам в 19:30 в здании Еврейского музея (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А).
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