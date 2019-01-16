Школа художественного перевода «Азарт» проводит набор на весенний семестр

Объявлен набор на весенний семестр во все группы Школы художественного перевода «Азарт». Также возобновлен набор на онлайн-курс художественного перевода с итальянского, который будет вести Анна Ямпольская.

Школа художественного перевода «Азарт» работает с января 2015 года. Идея ее создания принадлежит переводчику, преподавателю кафедры художественного перевода Московского литературного института имени А.М. Горького Владимиру Бабкову, который предложил своему коллеге и учителю, переводчику, профессору Литературного института Виктору Голышеву провести вместе с ним краткий курс творческих семинаров для профессионалов и любителей — так появилась Школа литературного перевода Виктора Голышева и Владимира Бабкова.

Осенью 2015 года добавились еще два цикла занятий также под руководством преподавателей Литинститута — курсы художественного перевода с французского под руководством Натальи Мавлевич и с немецкого под руководством Марии Зоркой, и школа получила свое нынешнее название.

Школа проводит «живые» семинары в Москве и онлайн в сочетании с заочными курсами в интернете. Курс обучения включает 10 уроков (всего 30 академических часов), занятия проводятся в группах по 7-10 человек. Вместе с преподавателем слушатели анализируют оригинальные тексты и переводы произведений известных писателей — как классиков, так и современников, — а также выполняют «домашние» переводы с последующим коллективным устным разбором и индивидуальным письменным редактированием.

В ближайших планах Школы открытие курсов литературного перевода и с других языков — итальянского, испанского, а возможно, и китайского. Кроме того, школа предлагает курс перевода французской поэзии с Еленой Баевской, переводчицей Расина, Бодлера, Аполлинера, Пруста и многих других классиков французской литературы.









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