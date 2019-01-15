Крещенский фестиваль начался в «Новой опере»

15 января концертным исполнением оперы Глинки «Жизнь за царя» в московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова открылся VI Крещенский фестиваль.

Тема фестиваля — «Главный дирижер», в нем участвуют сразу несколько дирижеров молодого и среднего поколения, представляющих музыкальные театры и оркестры России.

Специальный проект представит 23 января главный дирижер Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов — концертное исполнение оперы Сметаны «Проданная невеста».

Главный дирижер театра «Новая опера» Ян Латам-Кениг будет дирижировать оперой Гуно «Фауст» (18 января) и оперой Вайнберга «Пассажирка» (26 и 27 января).

Фестиваль завершится 3 февраля гала-концертом с участием солистов и оркестра театра «Новая опера» и дирижеров Андрея Данилова и Ильи Дербилова.

Полностью расписание VI Крещенского фестиваля в «Новой опере» приводится на сайте театра.





















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