Премия Норы Галь открыла сезон

© Мемориальный сайт Норы Галь

Премия Норы Галь объявила об открытии своего восьмого сезона. До 15 марта на соискание премии принимаются опубликованные в 2018 году или пока не опубликованные переводы короткой прозы с английского языка.

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы, наряду с известными романами и повестями — от «Смерти героя» Ричарда Олдингтона и «Поющих в терновнике» Колин Маккаллоу до «Постороннего» Альбера Камю и «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, — познакомившей русского читателя со множеством рассказов и новелл Брет Гарта, Сэлинджера, Джойс Кэрол Оутс, Сьюзен Зонтаг, Рэя Брэдбери и других авторов.

В память о пристрастии Норы Галь к новейшей литературе премия вручается за переводы произведений XX–XXI веков, а допустимый объем номинируемых работ определен двумя знаменитыми рассказами Сомерсета Моэма в переводе Норы Галь: не короче, чем «Друг познается в беде», и не длиннее, чем «На окраине империи».

Лауреатами премии в прошлые годы становились московские переводчицы Светлана Силакова и Анна Блейз, киевлянин Михаил Назаренко и Евгения Канищева (Симферополь, ныне Киев). Учредители премии — дочь Норы Галь, редактор и литературный критик Эдварда Кузьмина, и внук переводчицы Дмитрий Кузьмин, поэт, редактор и переводчик, — вручили также полтора десятка различных специальных премий.

Имена новых лауреатов по традиции будут названы 27 апреля, в день рождения Норы Галь, в московской Библиотеке имени Тургенева.

















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