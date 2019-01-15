Фестиваль «Зимние грезы» пройдет в Московской консерватории

Фестиваль «Зимние грезы» пройдет в Московской консерваторииСергей Антонов© Международный конкурс имени П.И. Чайковского
С 7 по 16 февраля в Большом зале Московской консерватории сотстоятся концерты III Международного музыкального фестиваля «Зимние грезы».
Как сообщают организаторы, на фестивале будут представлены «шедевры камерной и оркестровой музыки, редко исполняемые и популярные произведения, несколько настоящих раритетов в исполнении лучших молодых музыкантов и артистов».
В расписании «Зимних грез» три концерта:
- 7 февраля — «Творческие дуэли»;
- 13 февраля —Вечер камерной музыки по мотивам «Моцарта и Сальери» Пушкина;
- 16 февраля — Заключительный концерт.
В фестивале примут участие виолончелист Сергей Антонов, скрипачи Гайк Казарян и Ксения Гамарис, альтисты Михаил Ковальков и Павел Романенко, кларнетист Валентин Урюпин, флейтистка Екатерина Корнишина, пианист Павел Нерсесьян, дирижер Алевтина Иоффе и Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (художественный руководитель и главный дирижер — Анатолий Левин).
На вечере 13 февраля выступят артистка Московского театра имени А.С. Пушкина Наталья Рева-Рядинская и артист Центра современной драматургии и режиссуры имени М. Казанцева Григорий Данцигер.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:58Закрылся поэтический журнал «Арион»
16:10«Эшколот» устраивает медленное чтение Кафки
14:29Мариинка представит премьеру оперы Давида Кривицкого «Доктор Живаго»
14:05В Петербурге открывается выставка русской религиозной деревянной скульптуры
13:34Фестиваль «Зимние грезы» пройдет в Московской консерватории
12:53В Зал славы авторов песен впервые избрана женщина-рэпер
11:35Александр Ведерников станет музыкальным руководителем Михайловского театра
Вчера
18:23Денис Бояринов прочитает на ВДНХ курс лекций о советской поп-музыке
16:43Фестиваль индийского кино пройдет в пяти городах РоссииВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить