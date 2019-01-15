Фестиваль «Зимние грезы» пройдет в Московской консерватории

Сергей Антонов © Международный конкурс имени П.И. Чайковского

С 7 по 16 февраля в Большом зале Московской консерватории сотстоятся концерты III Международного музыкального фестиваля «Зимние грезы».

Как сообщают организаторы, на фестивале будут представлены «шедевры камерной и оркестровой музыки, редко исполняемые и популярные произведения, несколько настоящих раритетов в исполнении лучших молодых музыкантов и артистов».

В расписании «Зимних грез» три концерта:

В фестивале примут участие виолончелист Сергей Антонов, скрипачи Гайк Казарян и Ксения Гамарис, альтисты Михаил Ковальков и Павел Романенко, кларнетист Валентин Урюпин, флейтистка Екатерина Корнишина, пианист Павел Нерсесьян, дирижер Алевтина Иоффе и Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (художественный руководитель и главный дирижер — Анатолий Левин).

На вечере 13 февраля выступят артистка Московского театра имени А.С. Пушкина Наталья Рева-Рядинская и артист Центра современной драматургии и режиссуры имени М. Казанцева Григорий Данцигер.

















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