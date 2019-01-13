Алексей Гориболь откроет новый просветительский цикл в Ельцин Центре

1 февраля в Ельцин Центре в Екатеринбурге состоится первый концерт цикла музыкально-просветительских программ «Послушайте!» — «Соло-рояль в российском кинематографе». На концерте выступит инициатор и автор цикла, пианист и музыкальный куратор Алексей Гориболь.

Как сообщают организаторы, программы цикла не являются строго филармоническими концертами — скорее это программы-комментарии, программы-размышления, своего рода музыкальные спектакли, неотъемлемой частью которых станут авторские преамбулы Алексея Гориболя.

Проект «Послушайте!» рассчитан на несколько сезонов и пройдет с участием солистов Большого театра и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, исполнителей и драматических артистов из Москвы и Петербурга, а также солистов и музыкальных коллективов Екатеринбурга.

На открытии цикла «Послушайте!» 1 февраля в программе «Соло-рояль в российском кинематографе» Алексей Гориболь исполнит музыку Исаака Шварца, Микаэла Таривердиева, Валерия Гаврилина и Леонида Десятникова из фильмов «Мелодия белой ночи», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель», «Избранные», «Спасатель», «Семнадцать мгновений весны», «Ольга Сергеевна», «Русский регтайм», «Мания Жизели», «Москва», «Подмосковные вечера», «Мишень», «Анюта».

В вечере примут участие кинорежиссер Сергей Соловьев, который поделится своими воспоминаниями о совместной работе над девятью фильмами с Исааком Шварцем и дружеских отношениях с Микаэлом Таривердиевым, и молодой пианист Павел Коновалов.









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