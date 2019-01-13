В «Мемориале» пройдет вечер «Осип Мандельштам. Конец пути»

© Высшая школа экономики

21 января в Актовом зале Международного Мемориала в Москве состоится вечер «Осип Мандельштам. Конец пути», посвященный 80-летию со дня гибели поэта.

Начало в 19:00, вход свободный. Участники: Леонид Видгоф, Геннадий Кузовкин и Галина Самойлова. Ведущий — Павел Нерлер.

На вечере будет показан фильм Галины Самойловой «Конец пути» (1999) по сценарию Андрея Битова и представлены рабочие материалы к фильму.

До 17 марта в НИУ ВШЭ проходит выставка «Осип Мандельштам. Конец пути» (куратор — Павел Нерлер. художник — Петр Пастернак), организованная Международным Мемориалом, Мандельштамовским обществом и Мандельштамовским центром Школы филологии НИУ ВШЭ.

Выставка посвящена последнему отрезку жизни Мандельштама — от написания эпиграммы «Мы живем, под собою не чуя страны...» до гибели в пересыльном лагере под Владивостоком. В экспозицию входят материалы из собраний Международного Мемориала, Мандельштамовского общества, РГАЛИ, ЦА ФСБ, Архива Магаданского УМВД, РГАЛИ, РГВА, Принстонского университета, из частных собраний В. Маркова, С. Василенко, А. Наумова, Д. Маторина, И. Милютина, Ю. Моисеенко и К. Хитрова.

Кроме того, в Москве состоятся еще несколько событий, посвященных мандельштамовскому юбилею.

До недавних пор считалось, что день рождения поэта — 15 января 1891 года («Я рожден в ночь с второго на третье...»). Но обнаружение Анатолием Усановым метрической записи о рождении Мандельштама внесло поправку: не 15, а 14 января.

В 2019 году впервые именно в этот день будет отмечаться день рождения поэта. В 16:00 — традиционная встреча у доски Осипу Мандельштаму на Доме Герцена (Тверской б-р, 25). В 18:30 в Малом зале Центрального дома литераторов в Москве — вечер «С днем рождения, Осип Эмильевич!..». Участники: Евгений Бунимович, Дмитрий Быков, Леонид Видгоф, Рома Либеров, Влодзмеж Марчиняк (посол Польши в РФ), Анатолий Усанов, Олег Чухонцев и Мариэтта Чудакова. Ведущий — Павел Нерлер.

17 января в 19:00 в клубе «Нового мира» (Малый Путинковский пер., 1/2) — вечер «Осип Мандельштам и "Новый мир"» с участием Владимира Губайловского, Веры Калмыковой, Павла Крючкова, Павла Нерлера, Ирины Роднянской и Ирины Сурат. Ведущий — Андрей Василевский.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ