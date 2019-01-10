Филип Гласс завершил симфонический цикл по «Берлинской трилогии» Дэвида Боуи

Дэвид Боуи позирует для обложки альбома «Lodger» © 1979, Duffy

Сегодня, 10 января, в Концертном зале имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе состоится мировая премьера Симфонии №12 «Lodger» Филипа Гласса по мотивам одноименного третьего альбома «Берлинской трилогии» Дэвида Боуи и Брайана Ино.

За дирижерский пульт Лос-Анджелесского филармонического оркестра встанет американский композитор-минималист Джон Адамс. Премьера приурочена к столетию оркестра и третьей годовщине со дня смерти Дэвида Боуи (1947–2016).

На основе остальных альбомов «Берлинской трилогии», записанной в конце 1970-х годов, были созданы Первая и Четвертая симфонии Гласса, «Low» (1992) и «Heroes» (1996), пишет The New York Times.

По словам композитора, он обещал Боуи и Ино превратить в симфонии все три альбома трилогии. Работая над своим новым сочинением, Гласс черпал вдохновение в текстах Боуи: в Двенадцатой симфонии использованы слова семи из десяти песен альбома «Lodger» (1979), написанных в Берлине.

«С ним там сотрудничали и Брайан, и Игги Поп, — говорит Филип Гласс. — Они хотели снимать фильм по "Идиоту" Достоевского. Никто из них не говорил по-русски или даже по-немецки. Но они были по-настоящему интересными личностями в нашем музыкальном мире, в нашей музыкальной жизни, они сказали свое слово и стали иконами — все трое».









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