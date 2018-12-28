Кустурица снимет фильм по Достоевскому

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Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается снимать фильм по романам Достоевского. Съемки будут проходить в КНР с участием китайских актеров.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее режиссер рассказал, что работает над сценарием по мотивам романов «Идиот» и «Преступление и наказание».

Эмир Кустурица снял более двадцати фильмов, был дважды награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля и выиграл множество других кинонаград. Он также снялся во многих своих фильмах и фильмах других режиссеров.

В 2016 году перед московской премьерой своей картины «По млечному пути» (На млечном путу / On the Milky Road) Кустурица объявил о намерении завершить актерскую карьеру.

Последняя режиссерская работа Кустурицы — документальная картина «Пепе. Высшая жизнь» (El Pepe, una vida suprema) об экс-президенте Уругвая Хосе Мухике — была показана на Венецианском фестивале 2018 года, где получила премию Международного совета кино и телевидения ЮНЕСКО.





















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