Кустурица снимет фильм по Достоевскому© ASAC
Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается снимать фильм по романам Достоевского. Съемки будут проходить в КНР с участием китайских актеров.
Об этом сообщает РИА Новости. Ранее режиссер рассказал, что работает над сценарием по мотивам романов «Идиот» и «Преступление и наказание».
Эмир Кустурица снял более двадцати фильмов, был дважды награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля и выиграл множество других кинонаград. Он также снялся во многих своих фильмах и фильмах других режиссеров.
В 2016 году перед московской премьерой своей картины «По млечному пути» (На млечном путу / On the Milky Road) Кустурица объявил о намерении завершить актерскую карьеру.
Последняя режиссерская работа Кустурицы — документальная картина «Пепе. Высшая жизнь» (El Pepe, una vida suprema) об экс-президенте Уругвая Хосе Мухике — была показана на Венецианском фестивале 2018 года, где получила премию Международного совета кино и телевидения ЮНЕСКО.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
15:32«Ведомости» назвали Кирилла Серебренникова культурным героем года
12:19Кустурица снимет фильм по Достоевскому
Вчера
18:23Объявлена программа фестиваля «Возвращение»
16:17«Иллюзион» устраивает итальянский уикенд
14:33РНБ проводит выставку к столетию Даниила Гранина
13:30В России пройдет передвижная выставка Айвазовского
12:51Фонд V-A-C объявил планы на 2019 год
11:18Итальянцы поставили «Лючию ди Ламмермур» в Мариинке
26 декабря 2018
18:13Музей архитектуры представит выставку о Владимире ШуховеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить