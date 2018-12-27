Объявлена программа фестиваля «Возвращение»© muzklondike.ru
С 8 по 14 января в Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского пройдет XXII Фестиваль камерной музыки «Возвращение». В программе фестиваля четыре концерта — «Дилетанты», «Ремейки», «Нео» и концерт по заявкам.
Расписание опубликовано на сайте фестиваля «Возвращение»:
- 8 января — «Дилетанты» (программа);
- 10 января — «Ремейки» (программа);
- 12 января — «Нео» (программа);
- 14 января — «Концерт по заявкам» (программа).
Среди участников фестиваля Дмитрий Булгаков, Роман Минц, Борис Андрианов, Ксения Башмет, Андрей Гугнин, Григорий Кротенко, Максим Рысанов, Вадим Холоденко, Михаил Безносов, Айлен Притчин, ансамбль Labyrinthus и хор МССМШ имени Гнесиных.
Ежегодный фестиваль «Возвращение» уже более 20 лет проводится по инициативе скрипача Романа Минца и гобоиста Дмитрия Булгакова. В нем участвуют выпускники специальных музыкальных школ России и стран СНГ, продолжающие карьеру за границей.
В этом году, как и последние четыре года, организаторы фестиваля запустили кампанию по сбору средств на его проведение. Кампания завершилась успешно, собранные деньги — миллион рублей — будут направлены на оплату проезда и проживания участников фестиваля, аренду нотных материалов и репетиционных помещений, подготовку и печать полиграфических материалов и прочие организационные расходы.
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